yeşil pasaport
arkadaşlar katibim derece kademem 3ün 1 ine düştü yeşil pasaport alabiliyor muyum nasıl yol izleniyor

Kadro dereceniz düştüyse alabilirsiniz. E-devlet'e girin hitap hizmet dökümü yazıp indirin orada hizmet sınıfı GH yazan yerin yanında kadro derecesi var o 3 olmuşsa alabilirsin. Ya da personel servisine sorun kadrom derecem 3 e düştü mü diye. Genelde boşluk varsa hemen veriyorlar.

