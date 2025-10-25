Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
sözleşmeli gsbbden sağlık bakanlığına atanabilirmiyim


25 Ekim 2025 21:41
arkadaşlar gsbde çalışıyorum asıl bölümüm anestezi teknikeriyim sınava girip atanabilirmiyim direk?

