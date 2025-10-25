Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Promosyonda kredi?



Becayiş istiyor
25 Ekim 2025 22:27
Promosyonda kredi?

Kredi borcu olup taksit ödeyenler ve kredi notu düşük olanlar da promosyonda krediden faydalanabilecekler mi?

Çok Yazılan Konular

Ekim Ayı Enflasyon beklenti anketi 2026 Ocak ZammıMaaş kesintileri hakkındaİşçilerin 657 Sayılı DMK'na Dahil Edilmesi?MEB görevde yükselmeSağlık lisansiyeri maaş düzenlemesiKamu İşçilerinin Yardımcı Hizmetler Sınıfına Alınması ÇalışmasıMemur memur olalı böyle zulüm görmedi.Memura 7200 prim şartı

Sözlük

burak ayaz 1 Çapkın erkek 4 land ve eli 5 Köri 2 Çapkın kadın 7 sözlük yazarlarının muhalif ağırlıklı olması 1 Hayatın bir kitap olsa adı ne olurdu? 1 lemur 3 manyezit 1 göktürk ramu 1

Son Haberler

4483 Sayılı Kanun'a Göre Hakkında Ön İnceleme Yapılan Memurun İfadesinde Makul Süre Ne Olmalıdır?Ankara'da parkta baygın bulunan 2 kız çocuğundan 1'i hayatını kaybettiTorununu kurtaran kadın otomobilin çarpmasıyla öldüÇankırı'da trafik kazası: 9 yaralıTrabzonspor'dan 131 hafta sonra 4'te 4'lük seri

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?