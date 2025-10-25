Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Mazeret ortadan kalktı eski görev yerime donebilirmiyim


25 Ekim 2025 22:34
Mazeret ortadan kalktı eski görev yerime donebilirmiyim

Ben babamın sağlık mazereti ile bir ilçeye naklen atandım babam vefat etti eski görev yerim olan il e donebilirmiyim

