Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Müfettişlik çalışma şartları


25 Ekim 2025 22:37
Müfettişlik çalışma şartları

müfettişlerin çalışma şartları nasıl bilen var mı

Çok Yazılan Konular

Sağlık yatırımları genel müdürlüğüSözleşmeli personel 3+1 sözleşme süresiİlçeler arası eş durumu tayiniBoşanma tayini hk.Kurumlar arası geçiş

Sözlük

evlilik soyadı ile önceki soyadın birlikte kullanılması 2 günün filmi 1 kanıksamak 1 Çapkın kadın 7 manyezit 1 göktürk ramu 1 Hayatın bir kitap olsa adı ne olurdu? 1 Bugün olanlar 1 İletiler öldü mü şimdi 2 seni sevmiyorum artık 2

Son Haberler

4483 Sayılı Kanun'a Göre Hakkında Ön İnceleme Yapılan Memurun İfadesinde Makul Süre Ne Olmalıdır?Ankara'da parkta baygın bulunan 2 kız çocuğundan 1'i hayatını kaybettiTorununu kurtaran kadın otomobilin çarpmasıyla öldüÇankırı'da trafik kazası: 9 yaralıTrabzonspor'dan 131 hafta sonra 4'te 4'lük seri

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?