Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.

Doğru Bildiğimiz Yanlışlar


25 Ekim 2025 23:45
Doğru Bildiğimiz Yanlışlar

Çalışan kazanır yanlış/ yalakalar dalkavuklar kazanır doğru

Çok Yazılan Konular

bulunduğunuz şehirde mutlu musunuz?Son iki harften kelime bulma oyunuHic birinizi sevmiyorum sessizlik lutfenGıcık olduğumuz durumlar:)Kelime türetmece oyunuGececi tayfa Boşanmalar neden arttı?Hobilerimiz

Sözlük

Köri 2 Çapkın erkek 4 kanıksamak 1 Hayatın bir kitap olsa adı ne olurdu? 1 aynı şarkıyı dinlemek 3 land ve eli 5 göktürk ramu 1 İstanbul'dan Paris'e giden Sanat Hırsızlığı 2 sözlük yazarlarının muhalif ağırlıklı olması 1 seni sevmiyorum artık 2

Son Haberler

4483 Sayılı Kanun'a Göre Hakkında Ön İnceleme Yapılan Memurun İfadesinde Makul Süre Ne Olmalıdır?Ankara'da parkta baygın bulunan 2 kız çocuğundan 1'i hayatını kaybettiTorununu kurtaran kadın otomobilin çarpmasıyla öldüÇankırı'da trafik kazası: 9 yaralıTrabzonspor'dan 131 hafta sonra 4'te 4'lük seri

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?