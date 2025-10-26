Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Bu sene tayin gruplarının 3 yıl arayla olması


26 Ekim 2025 00:31
Bu sene tayin gruplarının 3 yıl arayla olması

Bu sene tayin grupları 1-3, 4-6, 7-9 şeklinde olacak muhabbeti dolaşıyor .


Brse
Şef
26 Ekim 2025 00:58

Nasıl yani .konuyu aç


Gzgnsd
Aday Memur
26 Ekim 2025 00:59

Gecen yıl 1-5, 6-10, 11-15 gruplar halindeydi ya o Aralık 3 yıl aralığa düşecek balonu dolaşıyor


esmerbey34
Aday Memur
26 Ekim 2025 01:19
1-4-> 5-8 ->9-12 ->13-16 -> 17-20 de olabilir.

Türkçü07
Şube Müdürü
26 Ekim 2025 01:30
Olur olmaz bilemem ama 0-3, 4-6, 7-9 ... şeklinde olursa daha güzel olur

Gzgnsd
Aday Memur
26 Ekim 2025 01:35

Kesinlikle

