Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Dilekçe cevap süresi dolmadan tekit yazılır mı?


26 Ekim 2025 07:18
Dilekçe cevap süresi dolmadan tekit yazılır mı?

İlçe MEM'e yazdığım dilekçeye 25 gündür cevap gelmedi. 30 gün dolmadan yine ilçe MEM'e tekit yazısı yazabiliyor muyum?

Çok Yazılan Konular

Emekli olduktan sonrasın eski göreve dönüş mümkün mü?Milli bayramlarda resim ve bayrak asılması uygulaması.10-14 Kasım mesleki çalışmalarla ilgili açıklama var mı?Öğrenciler arası şiddet ve zorbalık problemi.Özel Eğitim Öğretmenlerinin % 25 Artırımlı Ek ders Ücreti AdaletsizliğiYönetici atama yönetmeliği değişecek mi?Norm fazlası atamalar ne zaman olacak?Öğrenciyi dışarıya çıkarma nöbetçi öğretmen rolüÖğle arası öğrencinin dışarı çıkmasında yasal durum ne?Yöneticilik süresi hesabında 21. madde uygulaması.

Sözlük

göktürk ramu 1 günün filmi 1 Çapkın kadın 1 Köri 2 İletiler öldü mü şimdi 2 land ve eli 5 evlilik soyadı ile önceki soyadın birlikte kullanılması 2 Hayatın bir kitap olsa adı ne olurdu? 1 her canlı ölümü tadacaktır 1 lemur 1

Son Haberler

Ömer Çelik'ten PKK'nın silah bırakmasına ilişkin açıklamaTokat'ta KYK yurdunda 80 öğrenci hastanelik oldu!Terörsüz Türkiye sürecinde bugüne kadar neler yaşandı?Meclis'te bütçe maratonu başlıyorAyakkabı sektöründe kriz derinleşiyor

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?