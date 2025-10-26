Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

norm fazlası olan ogretmenlerin ataması ne zaman yapilir ? lütfen bilgi


26 Ekim 2025 10:57
norm fazlası olan ogretmenlerin ataması ne zaman yapilir ? lütfen bilgi
bilgisi olanlar lütfen.

monalisaaa
Memur
26 Ekim 2025 11:22

Hocam normalde kasım ayıydı ama kesinlik yok kimse net bir tarihte söyleyemez şu an bekleyeceğiz


Bukettdeniz
26 Ekim 2025 11:29
yeni öğretmen atamasından once mi olur sonra mı acaba hocam.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Milli bayramlarda resim ve bayrak asılması uygulaması.Emekli olduktan sonrasın eski göreve dönüş mümkün mü?10-14 Kasım mesleki çalışmalarla ilgili açıklama var mı?Yönetici atama yönetmeliği değişecek mi?Öğrenciyi dışarıya çıkarma nöbetçi öğretmen rolüÖzel Eğitim Öğretmenlerinin % 25 Artırımlı Ek ders Ücreti AdaletsizliğiÖğrenciler arası şiddet ve zorbalık problemi.Norm fazlası atamalar ne zaman olacak?Öğle arası öğrencinin dışarı çıkmasında yasal durum ne?Yöneticilik süresi hesabında 21. madde uygulaması.

Sözlük

manyezit 1 günün filmi 1 İletiler öldü mü şimdi 2 göktürk ramu 1 Hayatın bir kitap olsa adı ne olurdu? 1 her canlı ölümü tadacaktır 1 evlilik soyadı ile önceki soyadın birlikte kullanılması 1 günaydın sözlük 7

Son Haberler

60 hastane personeli, gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvurduCumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyeti ile görüşecekEski tip ehliyetler için geri sayım başladı: Süre uzatılmayacak!Kırmızı bültenle aranan 10 suçlu Türkiye'ye getirildi!Altay Tankı TSK'ya teslim ediliyor

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?