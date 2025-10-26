Merhabalar biliyorsunuz ki son bir kaç aydır Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı yapıcak deniyordu ama bir türlü yapılmadı HALA. Konu hakkında bilgisi olan var mı,süreç başlamış mı, tahminen ne zaman alıma çıkar veya bu yıl bitmeden alım olur mu? Lütfen konu hakkında ufacık bile bir bilgisi olan bilgilendirebilir mi bizleri... Ben Yaşlı Bakım Teknikeri mezunuyum Sağlık Bakanlığı alımını 0.45 puan ile kaçırdım 3. alım olunca yüksek ihtimalle zaten Sağlık Bakanlığı'na atanacağım ama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı alımı daha yakın zamanda olucaksa daha iyi olur...

