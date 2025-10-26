Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
İmamlıktan hizmetliye geçiş ve emekli ek gösterge


Selamünaleyküm şu anda aktif imam olarak görev yapıyorum sağlık probleminden dolayı hizmetteyken kadrosuna geçmeyi düşünüyorum emekli olurken İmam iken kazandığın 3600 ek göstergeden mi emekliliğim hesaplanacak yoksa hizmetli olarak mı emekli olacağım

