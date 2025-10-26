Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

İş bankası hesap acma


26 Ekim 2025 13:51
İş bankası hesap acma

Is bankası hesap acma işlemi yaparken acaba ek hesap da tanımlar mi? Vede ziraatte bulunan yapılandırma da olan kredileri kapama borcu kredisi verir mi acaba?


Emre3466
Aday Memur
26 Ekim 2025 14:07
Şu anda benim şahsi fikrim herşey muallakta puan ek hesap bankanın kendi isinsiyatifinde zaten Bi kere Red varsa diğer bankalarda aynı veriden alıyor bilgiyi hepsi Red veriyor
