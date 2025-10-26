Abiler kardeşler polis olarak bir çok problemimiz var evet ama bizim tüm gündemimiz bekçilere verilen haftalık 40 saat çalışmanın kanun olarak bize de verilmesi olmalı.

Bizim bir çok sorunumuzun çözümü olacaktır ya insani çalışma saatleri ya da fazla çalışma saatine mesai olarak zam, bekçilere verilen bu hak gayet bize de verilebilir, tüm platformlardan ve polisle ilgili sorunlarla ulaşabildiğimiz kişilere bunu duyurmalıyız tüm konumuz bu olmalı, her gün her yerde bu konuşulmalı.