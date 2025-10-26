Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
26 Ekim 2025 17:23
Abiler kardeşler polis olarak bir çok problemimiz var evet ama bizim tüm gündemimiz bekçilere verilen haftalık 40 saat çalışmanın kanun olarak bize de verilmesi olmalı.

Bizim bir çok sorunumuzun çözümü olacaktır ya insani çalışma saatleri ya da fazla çalışma saatine mesai olarak zam, bekçilere verilen bu hak gayet bize de verilebilir, tüm platformlardan ve polisle ilgili sorunlarla ulaşabildiğimiz kişilere bunu duyurmalıyız tüm konumuz bu olmalı, her gün her yerde bu konuşulmalı.


Sghl
Aday Memur
26 Ekim 2025 17:30

Fazla personel yazılan görevler, 12-12 ler, maaş ozammı hepsinin çözümü bekçilere verilen haftalı 40 saatlik çalışmanın kanun olarak bize de verilmesi.


murat1981pls
Aday Memur
26 Ekim 2025 17:32

Güzel tesbitler

