Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

26 Ekim 2025 18:22
Promosyon kullanmak istemeyenlere tercihen '0' faizli kredi neden verilmiyor. Neden bu konuda hassasiyeti olanları düşünmüyorlar. (Faiz=Haram anlamında)

Se391
Aday Memur
26 Ekim 2025 19:04
bi araştır bakalım faizsiz kredi helal mi ?

masterrrrr
Memur
26 Ekim 2025 19:43

Promosyon haram diyen arkadaslar promosyonu benim ibana yollayabilir


Hkn353535
Aday Memur
26 Ekim 2025 19:57
tarım ve orman bakanlığı 110 bin tl ye anlaşma yaptı uyumaya devam mı gençler
