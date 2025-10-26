Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
sürekli devamsız öğrenci


26 Ekim 2025 18:32
sürekli devamsız öğrenci

Selamun aleykum değerli arkadaşlar. Sürekli devamsız öğrencilerle görüşüp veli ile birlikte tutanak tutmamız isteniyor. Sınıf rehber öğretmeninin bu iş için tutanak tutması zorunlu mu?? Sorun görüşmek değil numarasını bulduğum velileri telefonla arayıp durumunu görüştüm devamsızlık yapma sebeplerini biliyorum. Hatta görüştüğümü yazıp tek taraflı olarak imza altına aldım. Fakat velinin işi gücü oluyor okula gelmez imza attıramazsam veliye bunu nasıl imzalatacağım. Peşinde koşma zorunluluğum var mı?


26 Ekim 2025 18:57

ilköğretimde çalışan bir öğretmensiniz galiba.

222 sayılı kanunun ilgili kısmını okudum ve ben yoklama almak ve gereken sorulara cevap vermek dışında bir sorumluluk algılamadım. ki verilen sorulara cevap vermek kısmı da bence aile tarafında olan bir iletişim öğretmen tarafında değil. öyle anladım yani.

222 sayılı kanunun ilgili kısmını alıntılıyorum.

Madde 52 ? Her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı çocuğunun mecburi ilköğretim kurumuna muntazaman devamını sağlamakla ve özrü yüzünden okula gidemiyen çocuğun durumunu en geç üç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür.

Mülki amirler, ilköğretim müfettişleri ve zabıta teşkilatı ilköğrenim çağındaki çocukların mecburi ilköğretim kurumlarına devamlarını sağlamakla veli yahut vasi veya aile başkanlarına ve okul idarelerine yardımla ve her türlü tedbiri almakla vazifelidirler.

Madde 53 ? (Değişik: 12/10/1983 - 2917/7 md.)

Okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sebepleri okul idarelerince ve ilköğretim müfettişlerince araştırılarak devama engel olan maddi ve manevi sebeplerin giderilmesine çalışılır. Bu sebeplerin giderilmesi mümkün olmadığı takdirde durum, köylerde muhtara, diğer yerlerde mülki amirlere bildirilir. Bu makamlarca gerekli tedbirler alınır.

Okul idareleriyle muhtar ve mülki amirlerin bu vazifeleri devamsız öğrenciler hakkındaki kovuşturmanın her safhasında devam eder.

Madde 54 ? 55 inci maddenin ikinci fıkrasında yazılı zorlayıcı sebepler dışında çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren ailede ölüm, yaralanma, düğün, askere gitme, bağ, bahçe, tarla ve sürüde tarım ve hastalık savaşı yapılması gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde 15 günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir.

Madde 55 ? (Değişik: 12/10/1983 - 2917/8 md.)

Hastalık, sel, kar, deprem ve yangın gibi okul idaresince takdir edilecek sebeplerle okula gelemeyen öğrenciler izinli sayılırlar. Bu hallerin dışında 53 üncü madde gereğince yapılacak teşebbüs ve alınacak tedbirlere rağmen;

a) Çocuğunu okula göndermeyen;

b) Verilen izin müddetini geçiren;

c) Geç nakil yaptıran;

d) Okul çevresi dışına çıkarak izini kaybettiren;

e) Çocuğunun devamsızlık durumunu özürsüz olarak zamanında okul idaresine bildirmeyen;

Öğrencinin veli veya vasi veya aile başkanları, okul idaresince köylerde muhtarlığa, diğer yerlerde mülki amirliğe hemen bildirilir. Muhtarlar ve mülki amirler en geç üç gün içinde durumun veli veya vasi veya aile başkanlarına tebliğini sağlarlar. (Değişik son cümle: 24/4/2003-4854/1 md.) Yapılan tebliğde okulca kabul edilecek geçerli sebepler dışında çocuğun okula gönderilmemesi hâlinde idarî para cezasıyla cezalandırılacağı bildirilir.

Madde 56 ? (Değişik: 23/1/2008-5728/282 md.)

Muhtarlıkça veya mülkî amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği beher gün için onbeş Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen çocuğun veli veya vasisine beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Madde 57 ? (Değişik: 23/1/2008-5728/283 md.)

Okul idareleri ve mülkî amirliklerce bu Kanuna göre usulen sorulacak sorulara cevap vermekten kaçınanlar ile gerçeğe uymayan beyanda bulunanlara yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Madde 58 ? (Mülga: 24/4/2003-4854/6 md.)

Madde 59 ? İlköğrenim çağında olup da mecburi ilköğretim kurumlarına devam etmiyenler, hiçbir resmi ve özel iş yerinde veya her ne surette olursa olsun çalışmayı gerektiren başka yerlerde ücretli veya ücretsiz çalıştırılamazlar.

İlköğretim kurumlarına devam ettiklerini belgeliyenler ise, çocukların çalıştırılmasını düzenliyen kanun hükumleri uygulanmak şartiyle ancak ders zamanları dışında bu gibi yerlerde çalıştırılabilirler.

İlköğretim çağında bulunan ve mecburi ilköğretim kurumlarına devam eden çocukların bu kanunda gösterilen ve Milli Eğitim Bakanlığınca açılmasına izin verilmiş olunanlar dışında, her ne ad altında kurulmuş olursa olsun, özel kurs ve dersanelere kabulü yasaktır.

(Değişik dördüncü fıkra: 23/1/2008-5728/284 md.) Yukarıdaki hükümlere aykırı davrananlara dörtyüz Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

(Mülga beşinci fıkra: 23/1/2008-5728/578 md.)

(Ek: 24/4/2003-4854/5 md.; Değişik altıncı fıkra: 23/1/2008-5728/284 md.) Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir.


26 Ekim 2025 19:00

ben lisede öğretmenim ve bu tip durumlarda veli


26 Ekim 2025 19:00

veli ile görüşmüyorum diyecektim. idarenin görevi bence. yoklamayı al dersini anlat çık. bu kadar.


26 Ekim 2025 19:20

Yoklama defteri zaten bir nevi tutanak. İdarede bunları kontrol ediyor ve e-okul'a giriyor. Okul idaresinin işleri bunlar.

En fazla öğrenci velisi ile sorunu anlamak adına konuşursunuz (o da en fazla), veli görüşme tutanağı hazırlarsınız, sonra varsa rehberlik servisin ve idareye yoksa idareye sevkedersiniz.

Siz okul idaresine bildirirsinin, onlar ilgili yazıları yazarlar. Sizin okul adına yazı yazma yetkiniz var mı? Hayır. Onlar da veli gelmiyorsa arkadaşın paylaştığı gibi gerekirse muhtarlık kanalı vb. yollarla yazı gönderirler... Yönetmelikte bunlar var, zaten.


26 Ekim 2025 19:23

Yok hocam lisedeyim

ilköğretimde çalışan bir öğretmensiniz galiba.

26 Ekim 2025 19:25

Anladım hocam teşekkür ederim

Yoklama defteri zaten bir nevi tutanak. İdarede bunları kontrol ediyor ve e-okul'a giriyor. Okul idaresinin işleri bunlar.

En fazla öğrenci velisi ile sorunu anlamak adına konuşursunuz (o da en fazla), veli görüşme tutanağı hazırlarsınız, sonra varsa rehberlik servisin ve idareye yoksa idareye sevkedersiniz.

Siz okul idaresine bildirirsinin, onlar ilgili yazıları yazarlar. Sizin okul adına yazı yazma yetkiniz var mı? Hayır. Onlar da veli gelmiyorsa arkadaşın paylaştığı gibi gerekirse muhtarlık kanalı vb. yollarla yazı gönderirler... Yönetmelikte bunlar var, zaten.

