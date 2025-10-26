Zati Demirbaş Tabanca Yönetmeliği

25.10.2ü25 tarihinde yeni yönetmelik çıkmış personeli ilgilendiren konu ile ilgili bilgisi olan varmı hayrımıza olan bir şey varmı. Gerçi hayrımıza bir şey çıkarmazlar ama.

25.10.2ü25 tarihinde yeni yönetmelik çıkmış personeli ilgilendiren konu ile ilgili bilgisi olan varmı hayrımıza olan bir şey varmı. Gerçi hayrımıza bir şey çıkarmazlar ama.