Editörler : Cüneyt Barışoglu

Zati Demirbaş Tabanca Yönetmeliği


26 Ekim 2025 19:37
Zati Demirbaş Tabanca Yönetmeliği
25.10.2ü25 tarihinde yeni yönetmelik çıkmış personeli ilgilendiren konu ile ilgili bilgisi olan varmı hayrımıza olan bir şey varmı. Gerçi hayrımıza bir şey çıkarmazlar ama.

