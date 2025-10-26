Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Forum Reklamları


26 Ekim 2025 20:32
Forum Reklamları

Bu ne ya ne rezillik bi foruma gireyim dedim 50 tane reklam reklamları kapatmaya çalışıyorsun kapanmıyorda bu ne saçma sapan bir forum sitesi olmus 15 dakıkadır bunla uğraşıyorum foruma gelip bir konuda yardım isteyecektım reklamlarla uğraşmaktan konuyu unuttum resmen iyice zırvanadan çıkmış bu forum sitesinbunkadar da olmaz.


polsserdal
Aday Memur
26 Ekim 2025 20:51

Opera tarayicisi kullan

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İsbankasi Promosyon 100.000 TLİcralık polislerMazeret ataması 2025Toki başvurusu için ikamet konusuankara 12/36Bu sene tayin gruplarının 3 yıl arayla olmasıZam hayırlı olsunEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİçeriden bilgiPolislikten düz memurluğa geçmek sizce mantıklı midir

Sözlük

oh canıma değsin 1 fihrist defteri 5 Sedat peker 1 laf sokmadan nispet yapmadan kendini ifade edemeyen erkek 3 göktürk ramu 1 güne bir söz bırak 1 her canlı ölümü tadacaktır 1 atlantis 1 Hayatın bir kitap olsa adı ne olurdu? 2 whatsapp dedikoduları 1

Son Haberler

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçiminde tartışma'Casusluk' soruşturmasında İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'a tutuklama talebiÖğrenciler fabrika gibi çalışıyor! 18 okuldan 230 milyon lira ciroMaçta ilginç an: Beşiktaşlı futbolcu maç devam ederken soyunma odasına gittiÇankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?