kpss mi ünv. mi

26 Ekim 2025 21:08
merhaba sizlere danışmak istediğim bir konu var kararsız kaldığım bir durumun içindeyim ben aöf mezunuyum örgün okumak istiyorum ve tekrar üniversite sınavına hazırlanmaya karar verdim ama çevremdeki çoğu insan üniversite sınavına hazırlanana kadar kpss çalış memur olarak atan diyor üniversiteyi kazanıp okusam bile işsiz kalıcağımı yine kpss çalışicağimı söylüyorlar hak veriyorum ama ne yapacağimı bilemiyorum örgün okumakta istiyorum bu arada yaşım 28

