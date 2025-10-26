KAYMAKAMLIK ÇALIŞANLARI HK.

Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Arkadaşlar kolay gelsin. Kaymakamlıklarda Memur yada Vhki olarak çalışmanın artı ve eksi yönleri nelerdir ? Görevde yükselmeler ne sıklıkla olur ? ve başka bir ile tayin istediğimizde kolay atamamız olur mu ? Şuanki bekar 8 yıllık bir personelin güncel maaşı nedir ? Bu konular hakkında bilgilendirebilirseniz çok sevirinim.

