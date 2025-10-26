Raporun hakeme sevkedilmesi

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
26 Ekim 2025 23:52
Polis memuru, aldığı rapor nedeniyle hakeme sevkedilirse ve raporu bitmeden heyete gitmeyi reddederse ceza alır mı? Alırsa, "ben zaten raporluyum, sağlık durumum elverişli değildi, bu yüzden de raporum bitince geldim ancak" diye kendini savunabilir mi? Bu şekilde savunursa, ceza bozulur mu?

Nrll
Aday Memur
27 Ekim 2025 00:04
hasta mi olacaksın

VolkanBey06
Aday Memur
27 Ekim 2025 00:10
Ya olum siz nasıl insansınız? Şurada birşey soruyoruz. Bilgin varsa yazarsın, yoksa ortalıkta fazlalık yapmazsın. Bi bitmediniz beee.
Nrll, 47 dk. önce
hasta mi olacaksın

futbol46
27 Ekim 2025 00:50
İş göremezlik raporu bitimine kadar sevk edemez. Rapor bitince aynı il ise 1 iş günü il dışı 3 iş günü içinde ilgili sağlık kuruluşuna başvurmak zorundasın. Gitmezsen amire itaatsizlikten işlem yapılır.
