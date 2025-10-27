Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Demir jop kullanimi


27 Ekim 2025 07:26
Demir jop kullanimi
merhaba arkadaşlar Demir cop kullanımında bir problem var mı bir ara kursunu da vermişlerdi.almistim.

Alp340626
Memur
27 Ekim 2025 07:45
demir hop nedir şaka mısın polis mi değilsin tepki çekmek için mi yaziyorsun
