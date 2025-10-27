Arkadaslar norm fazlası ogretmen ataması ne zaman yapilacak?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Milli bayramlarda resim ve bayrak asılması uygulaması.Yönetici atama yönetmeliği değişecek mi?10-14 Kasım mesleki çalışmalarla ilgili açıklama var mı?Emekli olduktan sonrasın eski göreve dönüş mümkün mü?Sürekli devamsız öğrenci iş ve işlemleri.Öğrenciyi dışarıya çıkarma nöbetçi öğretmen rolüÖğrenciler arası şiddet ve zorbalık problemi.Öğle arası öğrencinin dışarı çıkmasında yasal durum ne?Dilekçe cevap süresi dolmadan tekit yazılır mı?Norm fazlası öğretmenlerin ataması Kasım ayında yapılır mı?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?