Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan

Milli saraylar idaresi çalışma yeri


27 Ekim 2025 12:26
Milli saraylar idaresi çalışma yeri

Merhaba arkadaşlar Milli saraylar idaresi işçi alımında mülakata gidicem kazanırsam çalışma yeri olarak başka ilde ki saraylar Ankara yada Ağrı gibi yerlere verebiliiyorlar mı yardımcı olursanız sevinirim

Çok Yazılan Konular

Sözlük

gecenin bir vakti uyudun mu diye mesaj atan tip 1 magarsus 4 yağmurda ıslanmaktan keyif almak 1 estetik 1 günün filmi 1 kötü niyetle iyi murada erilmez 1 evlilik soyadı ile önceki soyadın birlikte kullanılması 1 Kendini anlatmaktan vazgeçmek 1 günaydın sözlük 9 en çok güldüğüm cümleler 1

Son Haberler

Bartın'da ters yönde ilerleyen sürücüye 9 bin TL cezaMilli tekvandocu Göğebakan, dünya şampiyonu olduMAPEG personeli görevde yükselme sınavı bekliyorDışişleri: Karadağ'daki gelişmeler yakından takip ediliyor'Hedefimiz, üretken istihdamla toplumsal refahı güçlendirmek'

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?