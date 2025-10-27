Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler Evlilik Yardimi


27 Ekim 2025 12:58
Sosyal Hizmetler Evlilik Yardimi

Uzun zamandir maasimdan fon kesintisi mevcut, 4 gun once evlendim, nikah cuzdanim ile gitsem sosyal hizmetler evlilik parasi veriyor muydu? Bilgi verir misiniz?


masterrrrr
Şef
27 Ekim 2025 13:21

guncel


masterrrrr
Şef
27 Ekim 2025 13:47

hep guncel


tukayf
Şube Müdürü
27 Ekim 2025 14:14

E devletten mutemete bildir. İdari butona bildir. Yardım alırsın.

