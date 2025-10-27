Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Ekip portala giremiyorum normal mi?


27 Ekim 2025 15:13
Merhaba iki hafta önce atandım sağlık bakanlığına. EKİP uygulmasına girebiliyorum e devlet şifremle ve ismim çıkıyor ama EKİP PORTALA giremiyorum e devlet şifremle gir diyorum ve ünlem işareti çıkıyor. Acaba ekip portala zimmete düşünce falan mı girebilirim?

