Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Temizlik ve güvenlik işçisinin memurdan fazla maaş alması adil mi?


27 Ekim 2025 15:57

Temizlik ve güvenlik işçisinin memurdan fazla maaş alması adil mi?

Bu ankete 2 saat 14 dakikada, 4 kişi oy kullandı

Çok Yazılan Konular

Ekim Ayı Enflasyon beklenti anketi 2026 Ocak ZammıSağlık lisansiyeri maaş düzenlemesiKamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Memura 7200 prim şartıPromosyonda kredi?Memur maaş zammı anayasa mahkemesine görüldüİstifa sonrası maaş veya promosyon geri alınıyor muMüfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesi

Sözlük

Kendini anlatmaktan vazgeçmek 1 boşanma 1 evlilik soyadı ile önceki soyadın birlikte kullanılması 1 zengin olursam 1 kendi olmak 1 atlantis 1 yağmurda ıslanmaktan keyif almak 1 gecenin bir vakti uyudun mu diye mesaj atan tip 1 Dudak dolgusu çılgınlığı 1 sen daha iyilerine layıksın 1

Son Haberler

GİB kayıt dışı gelire odaklandı: Beyanname vermeyenler Vergi Dairelerine bildirildiPapa 14. Leo'nun Türkiye programı belli olduİstanbul'un üzerine kara bulutlar çöktüAhmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden sanığa 13 yıla kadar hapis talebiİBB veri sızıntısı soruşturmasında 6 şüpheliye tutuklama talebi

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?