İcracı arkadaşlar yardım

27 Ekim 2025 16:53
Vakıfbanka icra borcumuz var ancak işbankası ile anlaştık. Malum maaştan da kesinti olduğundan kira parası , çocuğun kreş parası yetiştiremiyoruz . Bankanın yapacağı promosyon ödemesi ilaç gibi gelecek ve beni rahatlatacak. Borcum Vakifbanka olmasına rağmen diyorlar ki İşbankası bu parayı kesip Vakifbanka yollayabilir boyle birsey olabilir mi , promosyon haczedilebilir mi , hadi diyelim haczedilir tamamı haczedilebilir mi bunları cevaplayacak arkadas var mı hukuki geçerliliği nedir . Promosyon ödemesi maaş değil , emekli ikramiyesi yada kıdem tazminatı değil ancak diğer ücret olarak mi geçer


Dr Drogba
Aday Memur
27 Ekim 2025 17:00
kısa ve net. kesemez alırsın promosyonunu

cafefark55
Aday Memur
27 Ekim 2025 17:14

Benimle aynı durumda olan bir arkadaş işbankasına borcu olmamasına rağmen , maaşından icra kesinti yapilmasina ragmen hatta hatta borcu olduğu bankadaki diğer dosyasında anlasma yapmasına rağmen isbankasi kendisine yazı yazmış promosyonu kesecez diye

