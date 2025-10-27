Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Yeni atanan tıbbi sekreter maaşı


27 Ekim 2025 17:45
Yeni atanan tıbbi sekreter maaşı

Yeni atanan tıbbi sekreter maaşı ortalama nekadar olur şehir hastanesinde

Çok Yazılan Konular

Boşanma tayini hk.Hastane müdürlüğü genel şartlarıSözleşmeli personel 3+1 sözleşme süresiÖzel sektör eş tayini genel bilgilendirmeYurt dışı görevlendirme2025 İstifa sonrası tekrar atanma kurası İtirazİntihar teşebbüsü

Sözlük

en çok güldüğüm cümleler 1 laf sokmadan nispet yapmadan kendini ifade edemeyen erkek 3 tecavüzcülere iyi hal indirimleri 1 boşanma 1 yazarların ekşi sözlük mahlaslarını saklaması 1 zengin olursam 1 fihrist defteri 5 magarsus 4 gecenin bir vakti uyudun mu diye mesaj atan tip 1 günaydın sözlük 9

Son Haberler

GİB kayıt dışı gelire odaklandı: Beyanname vermeyenler Vergi Dairelerine bildirildiPapa 14. Leo'nun Türkiye programı belli olduİstanbul'un üzerine kara bulutlar çöktüAhmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden sanığa 13 yıla kadar hapis talebiİBB veri sızıntısı soruşturmasında 6 şüpheliye tutuklama talebi

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?