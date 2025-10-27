Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Norm fazlasıyım sağlık nedenlerden dolayı tercih etmeme hakkım var mı?


27 Ekim 2025 19:58
Norm fazlasıyım sağlık nedenlerden dolayı tercih etmeme hakkım var mı?

Norm fazlasıyım sağlık nedenlerden dolayı tercih döneminde tercih etmeme ve yerinde kalma hakkım var mı?


Braweheart01
Genel Müdür
27 Ekim 2025 20:08

en az yüzde 40 engelliyseniz ya da ağır engelli çocuğunuz varsa resen atanmamak için atama öncesi dilekçe verin bu ve benzeri özrünüz olması lazım resen atanmamak için


Bukettdeniz
Aday Memur
27 Ekim 2025 20:10
hocam ne zaman gerçekleşir sizce atamalar
Braweheart01, 1 saat önce

en az yüzde 40 engelliyseniz ya da ağır engelli çocuğunuz varsa resen atanmamak için atama öncesi dilekçe verin bu ve benzeri özrünüz olması lazım resen atanmamak için


kimuni
Genel Müdür
27 Ekim 2025 20:36

sonradan engelli olanlar haricindeki engelli öğretmenler için bu dilekçe gerekli midir atamadan önce?

Braweheart01, 1 saat önce

en az yüzde 40 engelliyseniz ya da ağır engelli çocuğunuz varsa resen atanmamak için atama öncesi dilekçe verin bu ve benzeri özrünüz olması lazım resen atanmamak için

