Öğretmen Yazar ve Şairlere MEB merkez ve yerel teşkilatlarının destek çıkması


27 Ekim 2025 21:13
Öğretmen Yazar ve Şairlere MEB merkez ve yerel teşkilatlarının destek çıkması

MEB bünyesinde birçok yazar ve şair öğretmen var. Belirli kriterler belirlenip, nesnel ve şeffaf, bu öğretmen yazar ve şairlere destek çıkılsa, seminer ve söyleşi programları yapılsa, faydalı olacağı düşünülen kitapları yayımlansa çok değerli bir çalışma olur. yerelde yetkililer bu iş biraz çekiniyorlar, bazı haklı sebeplerle, ancak belediyelerle, valilik ve kaymakamlıklarla işbirliği yapılarak hem bu öğretmenlere destek olunur, hem onure edilmiş olurlar, hem öğrencilere rol model sunulur. öğretmenler, öğrencilerle iç içe olduklarından, onlara nasıl hitap edeceğini bilirler, daha faydalı olurlar. hatta bunun için motivasyoncu, değerler eğitimci vb kişiler de bulunur ve görevlendirilir. ne dersiniz?

