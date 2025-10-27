Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Polsan Hk.


27 Ekim 2025 21:46
Polsan Hk.

Bu polsandan nasıl cikabiliriz zaten kar getirmiyor birde Polsan haracı ödüyoruz.Polislik kölelik gibi bı sistem zaten teşvik vereceklerine haraç alıyorlar.Hic bir kar getirisi yok birde zorunlu .Bu haractan nasıl kurtulabiliriz


Mahoni.
Memur
27 Ekim 2025 23:55

Ben kayıtlı değilim. Zaten katılım az diye belli bi dönemden itibaren mecburi üye yaptılar. Çıkış yok diyorlar ama bilemiyorum

