Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Bahis-casino-promosyon


27 Ekim 2025 21:46
Bahis-casino-promosyon

Promosyon parasını dört gözle bekleyen arkadaşlarin çoğu bahis kumar oynamak için can atıyor.ozellikle faizsiz kredi seçeneği çok Ocak batiracak.cok kafasına sıkan olur...demedi demeyinnnn


umtblc
Şube Müdürü
27 Ekim 2025 22:12

bu kadar merakla milletin kafasına sıkmasını bekliyorsun ya, o durumda olanlardan beter ol kardeş...


Murtazaabi
27 Ekim 2025 22:24

Nasıl bir enbesilsinki bu yazdıklarımdan bunu çıkardın?bedduan çocuklarına dönsün...

umtblc, 2 saat önce

bu kadar merakla milletin kafasına sıkmasını bekliyorsun ya, o durumda olanlardan beter ol kardeş...


Murtazaabi
27 Ekim 2025 22:27

Ümit ağlayarak günlüğüne yaz tamammi :)kaybettim yine diye

umtblc, 2 saat önce

bu kadar merakla milletin kafasına sıkmasını bekliyorsun ya, o durumda olanlardan beter ol kardeş...


İzlipol
Aday Memur
27 Ekim 2025 22:32
Kınan benden

Prof71
Aday Memur
27 Ekim 2025 22:36
kişi kendinden bilir işi buraya bu başlığı açman gerçekten sıradışı insanlar geçinemiyor açtığı başlığa bak

spartalı77
Şube Müdürü
27 Ekim 2025 22:37
evet promosyon yatınca viskimi açacağım Galatasaray'ın ilk şamppiyolar ligi maçına 2.5 üst oynacagım sende kına yak ! para senin mi ulan? ahlak bekçisimisin vakti zamanında ki fetö artıkları gibi millete akıl vermeyin.

tukayf
Şube Müdürü
27 Ekim 2025 23:08

Bence bunu raporla genel müdürlüğe sunmalisiniz. Burayı pek sallayan olmuyor.

Toplam 7 mesaj

