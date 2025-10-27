Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Görevlendirme ve banka değişikliği


27 Ekim 2025 21:54
Görevlendirme ve banka değişikliği
Görevlendirme gereği geçilen kurumun maaş bankasıyla benimki aynı değil. Aynı olabilmesi için herhangi bir dilekçe yazısı yazılabilir mi? Buna emsal bir durum var mıdır ?

Çok Yazılan Konular

7433 sayılı kanunla mağdur edilenlerSözleşmeli gsbbden sağlık bakanlığına atanabilirmiyimYakın zamanda 3 yılı dolup kadroya geçen oldu mu?Yedek asb'lık sözleşmeli personelliğe faydası olur muBecayiş Tek Başlık Tüm Kurumlar

Sözlük

öyle bir yerdeyim ki 1 Kendinden yaşça küçük bir adamla evlenmek 2 estetik 1 bulaşık yıkayan erkek 1 whatsapp dedikoduları 1 laf sokmadan nispet yapmadan kendini ifade edemeyen erkek 3 paranın turşusunu kuran adam 1 magarsus 5 günaydın sözlük 9 Nasıl bir evim olsun isterdim 1

Son Haberler

28 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıklarıİstanbul Valiliğinden Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklamaSındırgı'da korkutan deprem: Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındıİzmir Valisi Elban ve Manisa Valiliğinden Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklamaErdoğan'dan Sındırgı'daki depreme dair açıklama

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?