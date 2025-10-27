Ücretli öğretmen doğum iznine ayrılabilir mi?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Öğrenciyi dışarıya çıkarma nöbetçi öğretmen rolüSürekli devamsız öğrenci iş ve işlemleri.Yönetici atama yönetmeliği değişecek mi?Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.2005 kısmı zamanlı geçici öğretici başöğretmen meselesiNorm fazlası öğretmenlerin ataması Kasım ayında yapılır mı?Dilekçe cevap süresi dolmadan tekit yazılır mı?Emekli olduktan sonrasın eski göreve dönüş mümkün mü?Norm fazlasıyım sağlık nedenlerden dolayı tercih etmeme hakkım var mı?Arkadaslar norm fazlası ogretmen ataması ne zaman yapilacak?
Sözlük
magarsus 5 yazarların ekşi sözlük mahlaslarını saklaması 1 evlilik soyadı ile önceki soyadın birlikte kullanılması 1 laf sokmadan nispet yapmadan kendini ifade edemeyen erkek 3 öyle bir yerdeyim ki 1 Kendinden yaşça küçük bir adamla evlenmek 2 atlantis 1 en çok güldüğüm cümleler 1 whatsapp dedikoduları 1 kendi olmak 1
Son Haberler
AYM, memurlara verilen zammın durdurulması talebini reddettiAYM'den 'gerekçeli karar hakkı' kararı: İdare mahkemesi eksik inceleme yaptıBalıkesir Sındırgı depremini uzmanlar nasıl yorumladı?Valilik duyurdu: Balıkesir'de okullar 1 gün tatil edildiAyrılmak isteyen sevgilisini öldürdü, intihara kalkıştı
Editörün Seçimi
2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?