Ücretli Örğetmen Doğum İznine Ayrılabilir mi?


27 Ekim 2025 22:50
Ücretli Örğetmen Doğum İznine Ayrılabilir mi?

Merhabalar, bir arkadaşım ücretli öğretmen ve doğum izni hakkı olup olmadığını merak ediyor. Bazı yerlerde rapor alındığı için işten çıkarılmadığı ve rapor parası ödendiği söyleniyor. Bunun kanunu veya yönetmeliği var mıdır?


Braweheart01
Genel Müdür
27 Ekim 2025 23:42

doğum izni 4b ve 4c li kadrolu öğretmenlere verilen bir haktır ücretli öğretmen bu hagtan yararlanamaz sadece rapor alır bu sefer de ücreti kesilir

