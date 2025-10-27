Gündem \ Spor
2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 11. hafta


27 Ekim 2025 23:59
2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 11. hafta

Maç Başlangıcı: 31 Ekim 2025 Saat: 20:00

Göztepe-Gençlerbirliği

Kayseri-Kasımpaşa

Alanya-Gaziantep

Rize-Karagümrük

Eyüp-Antalya

******************************

Başakşehir-Kocaeli

Galatasaray-Trabzon

Konya-Samsun

Beşiktaş-Fenerbahçe

******************************

İstanbul-Pendik

Bolu-Bodrum

Iğdır-Bandırma

Esenler-Çorum

Maç Skoru: Galatasaray-Trabzon

