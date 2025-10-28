Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Lütfen Yardım


28 Ekim 2025 04:52
Lütfen Yardım

Ben bir kamu kurumunda sözlü mülakata girdim ama babamın dolandırıcılıktan hagb kararı var 4-5 yıl önce.

Bu duruma bakıp bana sözlüde düşük verip elerler mi? çünkü güvenlik soruşturmasında normalde etklemiyor babamın durumu bildiğim kadarıyla ama süreç nasıl tam işliyor tam da bilmiyorum lütfen yardımcı olun.

Çok Yazılan Konular

Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Tsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıAday memurluktan istifaMemur başka ülkeye oturum izni ve çalışma izni başvurusunda bulunabilir miSözleşmeli personel tutanak yerse

Sözlük

magarsus 5 yazarların ekşi sözlük mahlaslarını saklaması 1 evlilik soyadı ile önceki soyadın birlikte kullanılması 1 laf sokmadan nispet yapmadan kendini ifade edemeyen erkek 3 öyle bir yerdeyim ki 1 Kendinden yaşça küçük bir adamla evlenmek 2 atlantis 1 en çok güldüğüm cümleler 1 whatsapp dedikoduları 1 kendi olmak 1

Son Haberler

AYM, memurlara verilen zammın durdurulması talebini reddettiAYM'den 'gerekçeli karar hakkı' kararı: İdare mahkemesi eksik inceleme yaptıBalıkesir Sındırgı depremini uzmanlar nasıl yorumladı?Valilik duyurdu: Balıkesir'de okullar 1 gün tatil edildiAyrılmak isteyen sevgilisini öldürdü, intihara kalkıştı

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?