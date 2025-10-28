Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han

Astasak


28 Ekim 2025 07:31
Astasak

Astasak hakkında bilgisi olan Deniz kuvvetleri veya hava kuvvetlerinden astsubay arkadaş bana geri dönüş sağlayabilir mi

Çok Yazılan Konular

Aday memur iken istifa edip muvazzaf astsubaylığa geçiş

Sözlük

paranın turşusunu kuran adam 1 annunakiler 9 sen daha iyilerine layıksın 1 sözlükçülerden özlü sözler 1 whatsapp dedikoduları 1 Sedat peker 1 en çok güldüğüm cümleler 1 şu an çalan şarkı 3 Hayatın bir kitap olsa adı ne olurdu? 1 öyle bir yerdeyim ki 1

Son Haberler

AYM, memurlara verilen zammın durdurulması talebini reddettiAYM'den 'gerekçeli karar hakkı' kararı: İdare mahkemesi eksik inceleme yaptıBalıkesir Sındırgı depremini uzmanlar nasıl yorumladı?Valilik duyurdu: Balıkesir'de okullar 1 gün tatil edildiAyrılmak isteyen sevgilisini öldürdü, intihara kalkıştı

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?