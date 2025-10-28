Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

İş yeri ile ikamet yerinin farklı olması


28 Ekim 2025 09:42
İş yeri ile ikamet yerinin farklı olması
399 a tabi kit çalışanı mühendis iş yerinden ne kadar uzakta ikamet edebilir ilçede vs ya da farklı ilde ikamet etmeme gibi bir yasağı var mı bu konu ile ilgili ilgili mevzuat hakkında bilgisi olan var mıdır

yalnız1adam33
Aday Memur
28 Ekim 2025 10:07
istediğiniz ilde ikamet edebilirsiniz. sadece farklı ilde kalıyorum o yüzden işe geç kalıyorum diye bir mazeret sunamazsınız bilginiz olsun

yalnız1adam33
Aday Memur
28 Ekim 2025 10:08
yanılmıyorsam 2011 veya 2013 yılında verilen emsal karar var bu durumla ilgili
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

TEİAŞ görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı 2025DHMİ çalışanları burayaDSİ 2024 giyim yardımıDHMİ genel müdürlüğünde yapılan toplantılarda makina dışarıda bırakılıyorİş yeri ile ikamet yerinin farklı olmasıGüvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasıEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Eti maden'e yeni statüTCDD promosyon

Sözlük

evlilik soyadı ile önceki soyadın birlikte kullanılması 1 zengin olursam 1 öyle bir yerdeyim ki 1 Hayatın bir kitap olsa adı ne olurdu? 1 estetik 1 şu an çalan şarkı 3 magarsus 5 sözlükçülerden özlü sözler 1 yazarların ekşi sözlük mahlaslarını saklaması 1 fihrist defteri 5

Son Haberler

Ankara YHT Garı 40 milyondan fazla yolcuyu ağırladıLPG ithalatı ağustosta yüzde 23 azaldı4 ilde terör örgütü MLKP operasyonu: 21 gözaltı11 ilde FETÖ operasyonunda 22 zanlı yakalandıCİMER'e Yüzyılın Konut Projesi için yüzlerce başvuru yapıldı

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?