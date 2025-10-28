İş yeri ile ikamet yerinin farklı olması

399 a tabi kit çalışanı mühendis iş yerinden ne kadar uzakta ikamet edebilir ilçede vs ya da farklı ilde ikamet etmeme gibi bir yasağı var mı bu konu ile ilgili ilgili mevzuat hakkında bilgisi olan var mıdır

399 a tabi kit çalışanı mühendis iş yerinden ne kadar uzakta ikamet edebilir ilçede vs ya da farklı ilde ikamet etmeme gibi bir yasağı var mı bu konu ile ilgili ilgili mevzuat hakkında bilgisi olan var mıdır