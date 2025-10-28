Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Emeklilik ikramiyesi hakkında


28 Ekim 2025 11:12
Emeklilik ikramiyesi hakkında

Babam 1979 -1980 yıllarında Orman İşletme Müdürlüğünde 6 ay 3 gün ssklı olarak çalışmış. 1981 yılı 8. ayda ise Diyanette İmam olarak (emekli sandığına tabi memur ) olarak atanmıştır. daha sonra belediyeye memur olarak geçmiştir.

E devlette hitab a baktığımda : FİİLİ HİZMET: 43 yıl 3 ay 14 gün , BİRLEŞTİRİLEN TOPLAM HİZMET: 6 ay 03 gün, TOPLAM HİZMET : 43 yıl 9 ay 17 gün gözükmektedir. Ayrıca Kıdem Aylığı Hizmeti : 25 yıl 0 ay 0 gün , Kazanılmış Hak Aylığı Süresi : 44 yıl 0 ay 6 gün, Emekli Keseneği Esas Aylığı Süresi: 44 yıl 6 ay 9 gün gözükmektedir.

Özetle Babama ikramiye 43 yıl üzerinden verilecekmiş. 43 yıl 9 ay 17 gün üzerinde 3 aylık askerlik borlansak 44 yıl tam dan ikramiye alabilir miyiz. Veya Saimbeyli Orman İşletmede geçen 6 ay 3 gün hizmeti emeklilik ikramiyesi hesabına dahil midir ?

