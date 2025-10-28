Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Mesai saat 12 de mi bitiyor 13 te mi?


28 Ekim 2025 11:24
Mesai saat 12 de mi bitiyor 13 te mi?
Arkadaşlar bugün mesai 12 mi bitiyor yoksa 13 te mi? Bildiğim kadarıyla öğle araları mesaiden sayılmıyor. Yanlışsam düzeltebilir misiniz?

mimarmuhendis
Şef
28 Ekim 2025 11:31

13.00


egop0
Şef
28 Ekim 2025 11:37

13.00


Emrahbozkurt1989
Aday Memur
28 Ekim 2025 11:37

Öğle arası resmi olarak kaçta başlıyorsa, o saatte mesain biter. Bizim kurumun resmi olarak öğle arası 12:30-13:30 arası. Bu yüzden bugün mesai 12:30'da bitiyor. Başka kurumların öğle arası 12:00-13:00 arası olabilir. O durumda da, mesai 12:00'de biter.


khamul
Aday Memur
28 Ekim 2025 12:21

13:00

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ekim Ayı Enflasyon beklenti anketi 2026 Ocak ZammıMüfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiMesai saat 12 de mi bitiyor 13 te mi? Haciz acil lütfenMemura 7200 prim şartıPromosyonda kredi?Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Sağlık lisansiyeri maaş düzenlemesiİsteğe bağlı bes acil yardım

Sözlük

taftan yanardağı 1 gecenin bir vakti uyudun mu diye mesaj atan tip 1 beni hatırladın mı? 1 çemberlitaş sütunu 1 kendi olmak 3 laf sokmadan nispet yapmadan kendini ifade edemeyen erkek 3 boşanma 1 whatsapp dedikoduları 1 sıkıntılı ruh hali 1 kadınların indirimi duyunca alalım demesi 2

Son Haberler

Memur promosyonu para puan olarak ödenebilir mi?Başsavcılık, Minguzzi cinayeti davasında istinafa başvurduTFF hakemleri gece yarısı açıkladı: İşte görev alacak isimlerTürkiye'nin posta sektörü e-ticaretle büyüyorİstanbul'da özel hastanede yangın

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?