Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Ücretsiz doğum izni parça parça kullanılabilir mi?


28 Ekim 2025 11:39
Ücretsiz doğum izni parça parça kullanılabilir mi?

Merhabalar, şuan ücretsiz doğum iznindeyim. Bulunduğum şehire eş durumuyla gelmiştim. Eşimin iş değişikliğinden dolayı eski çalıştığım şehre dönüş yapacağım bende. Gittiğim yerde ücretsiz iznime devam etmeme engel bir durum olur mu, işe başlayış yaptığım için?

