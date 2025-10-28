Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Acil çalışanı veya daha önce acilde çalışmış hemşire arkadaşlar bakabilir mi


28 Ekim 2025 12:09
Acil serviste hastaya uygulanan ilaç ve sarf malzemelerin sistemden düşümlerini hastanelerinizde kim yapıyor, cevaplarsanız sevinirim

S.memurumehmet
Aday Memur
28 Ekim 2025 13:35
sekreterin görevi,orderin arkasında ilaç ve sarf malzeme listesi var oradan kullandığını işaretleyorsun sekreterde sistemde düşüyor
