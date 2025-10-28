Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Engelli öğretmenin arttırımlı hizmet puanı.


28 Ekim 2025 12:14
Engelli öğretmenin arttırımlı hizmet puanı.

Merhaba arkadaşlar ben engeli öğretmen olarak atandım zorunlu hizmeten muhaftim. İlk atandigim günden itibaren artirimli hizmet puani alıyordum. Geriye dönük hizmet puanlarım silinmiş. Meble gorusutugumde ancak 3 yılık süreyi doldurduktan sonra ek hizmet puanı alabilirsin dedi. Böyle bir şey olabilir mi engeli öğretmen arandığında yüzde 50 ek puan almiyor mu


kimuni
Genel Müdür
28 Ekim 2025 14:00

ben de engelli öğretmenim. 5. yılım doldu ama böyle birşeyden hiç haberim yok. Buna dair bilgiye nerden ulaştınız ki?

