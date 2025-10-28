Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Sayın bakan müjde açıklayacağı haberi


28 Ekim 2025 12:24
Merhaba arkadaşlar sayın bakanın bir süre önce twitter da yaptığı açıklama ve gazeti Deniz Uras'ın açıklamalarına sonra sağ da sol da bakan bey müjde açıklayacak çalışmalar sonlanmış diye duyumlar var ne kadar doğru?


gulyabani.10
Aday Memur
28 Ekim 2025 12:26
yakında kabine değişir onu bekliyordur yapacaktık ama görevden aldılar ne yapalim

Sbz1dftd
Şube Müdürü
28 Ekim 2025 12:44
yaw bişey beklemeyin ya vallahi yorulduk bıktık tükendik artık

tolyo
Şef
28 Ekim 2025 12:44
Çalışmaların sonlandığını Uras Deniz söyledi zaten bu yeni bir şey değil ki. Sağda solda duyumlar dediğin şey zaten günlerdir bilinen ve beklenen şey ama ne zaman açıklama yapacak kimse bilmiyor.

Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
28 Ekim 2025 12:48
Açıklama yapacak olsaydı, dün Kanal D Hakan Ural da biraz tüyo verirdi, izleyen var mı? Haberlerden bişey yok.

emnyt65
Aday Memur
28 Ekim 2025 12:57
2. şarkın kalktığını müjdeleyecek başka bir açıklama geleceğini sanmıyorum

entropimen
Şef
28 Ekim 2025 12:59
millet o kadar ümidini kesmişki yorum dahi yazmıyor önceden olsa ana başlıktan düşmezdi bu konu

emareci
Şube Müdürü
28 Ekim 2025 13:04
Müjde falan yok.. Beklentiye kapılmayın bence

Srkan112
Şef
28 Ekim 2025 13:08
YEni balon hayırlı olsun. En az üç ay götürür

KenanKomutan32
Şef
28 Ekim 2025 13:09

Müjde Müjde size parizyenden müjde size sıcak rahat sağlam çorap, Rahat çorap Müjde size.... Eskiler çok iyi bilir


Küçük polis
Şube Müdürü
28 Ekim 2025 14:08

Bekleyin bekleyin müjdeyi alacaksınız...

