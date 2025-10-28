Engeli öğretmen hizmet puanı

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı

Merhaba arkadaşlar ben engeli öğretmen olarak atandım zorunlu hizmeten muhaftim. İlk atandigim günden itibaren artirimli hizmet puani alıyordum. Geriye dönük hizmet puanlarım silinmiş. Meble gorusutugumde ancak 3 yılık süreyi doldurduktan sonra ek hizmet puanı alabilirsin dedi. Böyle bir şey olabilir mi engeli öğretmen arandığında yüzde 50 ek puan almiyor mu