Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Haciz acil lütfen


28 Ekim 2025 13:48
Haciz acil lütfen

Maaş bankamda haciz var maaşımın 4 1te 1 i kesilecek dışardan para gelse maaş hesabıma bundan sonra bloke koyabilir mi paraya


Kualalumpur1
Memur
28 Ekim 2025 13:53

Not maaş bankamda gecikme kredilerde


Kualalumpur1
Memur
28 Ekim 2025 13:55

Not maaş bankamda gecikme yok kredilerde haciz diğer bankalardan

Toplam 2 mesaj

