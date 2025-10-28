Sağlık Özrü

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
28 Ekim 2025 15:57
Arkadaşlar sağlık özrüyle alakalı kılavuzda geçen "Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin" şeklinde bir ibare var. Kanser tedavisi gören bir annem var. Annemden dolayı sağlık özrüne başvurabilmek için önce mahkeme tarafından vasi olarak tayin mi edilmem gerekiyor. Ben zaten doğal vasi değil miyim anlamadım. Bir de çalıştığım ilde bu hastalığın tedavisi mümkün ancak 1 yıldır kendi memleketinde devam eden bir tedavi süreci var. Bu durum tayine engel olur mu. Hastaneden ne tür bir rapor almamız gerekiyor. Bilgisi olan hocalarım yazarsa sevinirim

