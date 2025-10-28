Sağlık Özrü

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Öğrenciyi dışarıya çıkarma nöbetçi öğretmen rolüNorm fazlası öğretmenlerin ataması Kasım ayında yapılır mı?Sürekli devamsız öğrenci iş ve işlemleri.Yönetici atama yönetmeliği değişecek mi?Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.2005 kısmı zamanlı geçici öğretici başöğretmen meselesiEngelli öğretmenin arttırımlı hizmet puanı.Dilekçe cevap süresi dolmadan tekit yazılır mı?Okulda devamsızlıkları e-okula girmek kimin görevi?Emekli olduktan sonrasın eski göreve dönüş mümkün mü?
Sözlük
evlilik soyadı ile önceki soyadın birlikte kullanılması 1 magarsus 5 Sedat peker 1 estetik 1 şu an çalan şarkı 3 gecenin bir vakti uyudun mu diye mesaj atan tip 1 laf sokmadan nispet yapmadan kendini ifade edemeyen erkek 3 kötü niyetle iyi murada erilmez 1 bulaşık yıkayan erkek 2 Kendinden yaşça küçük bir adamla evlenmek 5
Son Haberler
ALTAY Tankı TSK envanterindeBakan Kurum paylaştı: İşte TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrıErdoğan için tasarlandı: Özel üretim Togg ilk kez görüntülendiCasusluk soruşturmasında Hüseyin Gün'ü ihbar eden üvey oğlun ifadesi ortaya çıktıHükümet düğmeye bastı: Anne ve babalar için doğum izni değişiyor!
Editörün Seçimi
2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?