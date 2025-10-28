Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Polis sorunları


28 Ekim 2025 19:48
Polis sorunları
İnstagramda melihbektass1 adlı instagram hesabı sahibi Melih Bektaş babala tv de yapmış olduğu polis sorunları açıklaması ile sorunları dile getirmiş instagramdan da post paylaşmış. Umarım yetkililer bu gibi sorunları görürlerde 100 bin promosyon imzaladık hadi her şey bitti tamam demeye getirmezler.

Brse
Şef
28 Ekim 2025 21:51

2. Şark sorunu kalkmalı


akbey aslan
Şef
28 Ekim 2025 21:55
Her basligin altında ikinci şark kalksin bıktırdın ya inşallah kalkmaz sende gidersin başka sorunları dile getirme yok ikinci şark olmuş derdin başka birsey bilmez misin bu kadar da olmaz
Brse, 40 dk. önce

2. Şark sorunu kalkmalı


ardabeyy
Şef
28 Ekim 2025 22:04
İkinci şark, mesai ücreti, emeklilik hakkının düzenlenmesi.. çalışma saatleri..

Dikistutmazsabri
Aday Memur
28 Ekim 2025 22:10

Bitirdin bizi be

Brse, 40 dk. önce

2. Şark sorunu kalkmalı

