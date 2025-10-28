İnstagramda melihbektass1 adlı instagram hesabı sahibi Melih Bektaş babala tv de yapmış olduğu polis sorunları açıklaması ile sorunları dile getirmiş instagramdan da post paylaşmış. Umarım yetkililer bu gibi sorunları görürlerde 100 bin promosyon imzaladık hadi her şey bitti tamam demeye getirmezler.

