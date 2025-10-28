Kamu Personeli \ Bakanlıklar
mühendislik vs müfettişlik


28 Ekim 2025 19:51
mühendislik vs müfettişlik
arkadaşlar şuan kamuda mühendisim aynı zamanda müfettişliği kazandım sizce hangisini tercih etmeliyim.

Mavi.Ufuklar
Şube Müdürü
28 Ekim 2025 22:18

Mühendislik on numara. Evliysen, müfettiş olursan, yenge hanım seni boşar, demedi deme :) 5 gün falanca şehirde, 10 gün filanca şehirde, otellerde, misafirhanelerde geçen göçebe bir hayat. Mobing, baskı, tehdit cabası. Çekilecek kahır değil. Ama tabi kendi tercihin.

